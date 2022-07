‘Hulk brasileiro’ morre no dia em que completava 55 anos

Causa da morte, que ocorreu na terça-feira, não foi divulgada.

Conhecido como “Hulk brasileiro”, Valdir Segato morreu na última terça-feira após passar mal em casa. A causa da morte, no entanto, não foi revelada. Ele chegou a ser socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, após se sentir mal em casa. Morador de Ribeirão Preto, ele compartilhava nas redes sociais diversos registros, inclusive, entre os mais recentes, posts em que comemorava o próprio aniversário, ocorrido no dia em que ele morreu, no dia 26.

Há seis anos, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Segato confirmou que utilizava o óleo mineral Synthol para “criar” musculatura e que já havia sido orientado a parar com a prática. Ele, no entanto, seguiu com a prática, uma vez que tinha como objetivo chegar aos 68 cm de diâmetro do bíceps.

“Eles me chamam de Hulk, Schwarzenegger e He-Man o tempo todo e eu gosto disso. Dobrei meus bíceps, mas ainda quero ser maior”, disse ele na entrevista.

Na entrevista, ele também contou que “largou as drogas e se matriculou em uma academia”, mas queria “efeitos mais extremos do que poderia alcançar apenas com exercícios”.

— Me envolvi com drogas e comecei a emagrecer porque você não come, leva uma vida errada — contou Segato. Pouco tempo depois, ele conheceu o synthol por meio de um conhecido da academia, ficando, pouco tempo depois, viciado na substância para melhorar a musculatura.