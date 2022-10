Ibaneis se reúne com Bolsonaro para oficializar apoio à reeleição

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) — O governador reeleito em primeiro turno Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, se reúne nesta quarta-feira (5) com Jair Bolsonaro (PL) para oficializar a defesa da reeleição do presidente.

Ibaneis já disputou o governo com o apoio de Bolsonaro e teve na sua chapa a ex-ministra Flávia Arruda (PL-DF), que acabou não se elegendo.

Bolsonaro tem buscado a sustentação de governadores para dar uma demonstração de força nesta segunda etapa das eleições. Na terça-feira (4), recebeu o apoio do também reeleito em primeiro turno, Romeu Zema (Novo-MG).

O mandatário afirmou que a ajuda de Zema é “essencial” e “decisiva” para que vença as eleições.

Zema, por sua vez, disse que tem divergências com o chefe do Executivo, mas que neste segundo turno das eleições é importante deixar as diferenças de lado para evitar uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

