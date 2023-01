Pablo Oliveira, Coordenador do Senso na região de Guarabira, apela para que Araçagienses que não participaram do Senso no ano passado (2022), que se dirijam à secretaria de ação social do município, nesta quinta-feira (19). Assim como outros municípios, Araçagi teve um déficit populacional e fez com que diminuísse o repasse de recursos federais.

Com a diminuição de recursos, inevitavelmente diminuirá a realização de serviços à população.

