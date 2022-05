Identificado motorista que morreu após árvore caiu em cima de veículo

É de Borborema o motorista que morreu após uma árvore cair em cima do seu veículo, na manhã desta quarta-feira (25), na rodovia entre Borborema e Bananeiras, Brejo paraibano. Árvore caiu devido as constantes chuvas caídas nessa região desde terça-feira(24). A vítima foi doido ficada pelo nome de “Rodinha”.

Uma equipe do SAMU esteve no local mas infelizmente o motorista morreu no local do acidente os bombeiros tiveram bastante trabalho para remover a árvore e retirar o corpo de dentro do automóvel.

