Idosa é espancada e morta pelo próprio neto em Jericó, no Sertão da Paraíba

O suspeito do crime foi preso e permanece detido na Cadeia de Catolé do Rocha. Não foram informadas as motivações do crime.

Uma idosa de 88 anos morreu na última sexta-feira (22), espancada pelo próprio neto, um homem de 42 anos, em Jericó, região metropolitana de Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba.

De acordo com informações do Diário do Sertão, Maria de Lurdes, 88 anos, foi agredida pelo próprio neto. Ela sofreu ferimentos e traumas e foi socorrida para o Hospital de Catolé do Rocha, e posteriormente transferida para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

