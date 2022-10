Idosa tem pernas esmagadas ao ser atropelada por ônibus quando descia do veículo na BR-230

Uma idosa de 78 anos Idosa teve as pernas esmagadas ao ser atropelada por um ônibus no momento em que descia do veículo. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (20), na rodovia BR-230, em Cabedelo.

De acordo com o relato de testemunhas, a mulher de desequilibrou ao descer do ônibus. O motorista não percebeu e quando acelerou, acabou passando por cima das pernas de Bernadete Trindade Medeiros.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Uma idosa de 78 anos Idosa teve as pernas esmagadas ao ser atropelada por um ônibus no momento em que descia do veículo. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (20), na rodovia BR-230, em Cabedelo.

De acordo com o relato de testemunhas, a mulher de desequilibrou ao descer do ônibus. O motorista não percebeu e quando acelerou, acabou passando por cima das pernas de Bernadete Trindade Medeiros.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. A mulher continua internada e seu estado é considerado grave.

O motorista do ônibus permaneceu no local do acidente e assinou um termo se comprometendo a apresentar-se às autoridades quando solicitado.

clickpb