Idoso desaparece após fazer frete para um casal em Belém-PB

O veículo de um idoso que está desaparecido desde a noite desta sexta-feira (21), foi encontrado na manhã deste sábado (22) nas proximidades do Loteamento Hamilton Cavalcante, no Bairro do Tribofe, na cidade de Belém, no Agreste paraibano.

De acordo com informações de familiares, seu ‘Antônio do frete’, como é conhecido, saiu de casa para fazer um frete para a cidade de Belém e desapareceu.

Conforme o relato de familiares, Seu Antônio foi fretado por um casal que seria do Distrito de Roma para transportar uma mudança e durante o trajeto teria tido seu veículo roubado pelo casal.

Durante a fuga do casal o veículo de Seu Antônio quebrou, sendo abandonado nas proximidades do Loteamento Hamilton Cavalcante, na cidade de Belém.

Desde então familiares de Seu Antônio buscam informações sobre seu paradeiro, já que seu aparelho celular está desligado.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado pela família. A Polícia pede que quem tiver qualquer informação sobre onde ele possa estar entrar em contato com a Polícia Civil, pelo telefone 197, ou com a Polícia Militar, pelo telefone 190.

Com informações do PortaldoBrejo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook