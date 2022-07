Idoso é assassinado na porta de casa em Pirpirituba

Pirpirituba (PB) – Um crime foi registrado na noite deste domingo (24/07), por volta das 18h20, próximo ao Matadouro Público na cidade de Pirpirituba, Agreste paraibano. A vítima trata-se de José Bezerra, mais conhecido como “Dê Vaca Veia”, de 80 anos.

Informações dão conta que o suspeito, que reside na própria cidade de Pirpirituba, teria esfaqueado a vítima depois de uma discussão quase defronte à residência dele. Dê Vaca Veia veio a óbito no próprio local do crime.

Uma ação rápida de várias guarnições policiais do 4º BPM, com sede em Guarabira, após rondas, conseguiu localizar e prender em flagrante o suspeito do crime, que foi conduzido para à Delegacia Central de Policia de Guarabira.

