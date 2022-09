Idoso morre atropelado por caminhão na BR-230, em Cabedelo; trânsito fica congestionado no local

Uma pessoa foi atropela e morreu na tarde desta quarta-feira (28), na BR-230, em Cabedelo, na Grande João Pessoa. O fato ocorreu no contorno do Assaí, no Km 15 da rodovia federal, no sentido Cabedelo/João Pessoa. O trânsito está bastante lento, e uma equipe da PRF auxilia nos desvios.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local para tentar socorrer a vítima, mas ela morreu no local.

