Idoso tem casa invadida, dentes arrancados e corpo queimado com brasas durante assalto no Sertão

Um grupo de bandidos invadiram a casa de idoso na zona rural de Cachoeira dos Índios, amarraram, arrancaram quatro dentes e queimaram vítima com brasa. Os bandidos levaram dinheiro da vítima.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil ao ClickPB, o assalto ocorreu no sítio Cipó. Segundo relatos, no final da noite de ontem, os bandidos invadiram a casa de Joaquim Moreira Queiroga, conhecido como Queiroga, renderam a vítima e o amarraram.

Logo em seguida, com um alicate arrancaram quatro dentes e queimaram a vítima com brasas do fogão a lenha. A vítima foi encontrada por familiares e foi socorrida em estado grave. A polícia foi acionada e a Polícia Civil já está investigando o caso.

clickpb