IFPB e prefeitura de Jacaraú discutem instalação de um polo de educação a distância

O IFPB e a prefeitura de Jacaraú iniciaram as tratativas para a instalação de um Polo de Educação a Distância no municipio. A iniciativa visa valorizar a educação profissional, levando oportunidades de formação para a população da região.

A reunião envolvendo a Reitora Mary Roberta Meira Marinho, o Pró-Reitor de Extensão e Cultura Nicácio Lopes, o deputado estadual Michel Henrique e o prefeito Elias Costa aconteceu na manhã desta segunda-feira (20).

A Reitora Mary Roberta explicou como se dá o trâmite legal para a instalação de um polo EaD e externou a satisfação de estar presente em mais uma cidade: “É mais um braço do IFPB que será lançado para alcançar a população e levar educação para as pessoas mais necessitadas”, comemorou a Reitora.

O Pró-Reitor de Extensão e Cultura Nicácio Lopes lembrou que o IFPB é uma instituição de excelência na oferta de educação a distância: “Temos conceito 5 na avaliação do MEC, poucos institutos têm esse conceito”, destacou Nicácio ao agradecer o apoio e o reconhecimento do poder municipal e legislativo para com o IFPB.

Uma reunião entre a Pró-Reitoria de Ensino e a Secretaria de Educação deverá ser agendada em breve para viabilizar as necessidades técnicas da instalação, bem como a escolha do curso a ser ofertado e o Campus a qual terá o curso vinculado.

Jacaraú tem cerca de 18 mil habitantes e é conhecida pela produção de castanha e mel. “Há um leque de oportunidades em que o IFPB poderá atuar de forma parceira na cidade, envolvendo ações não só de ensino, como também de pesquisa e extensão”, pontuou a Reitora Mary.

A iniciativa em levar o IFPB para Jacaraú partiu do Deputado Estadual Michel Henrique (Republicanos). “É com muita alegria que participamos desse processo. Eu sou um soldado convicto da causa da educação e muito me apraz concretizar esse sonho”, disse o deputado ao enfatizar a importancia da educação e da informação para a população.

O prefeito Elias Costa agradeceu o compromisso e o apoio dado pelo deputado e pelo IFPB para levar mais educação: “Somos a terra da castanha e do mel e precisávamos essa injeção em educação de nivel profissional para avançar. Será um grande marco pra nós”, destacou o prefeito.

Curtir isso: Curtir Carregando...