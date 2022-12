A Igreja evangélica Batista, situada na rua Dr João Pimentel Filho, foi arrombada e teve vários objetos roubados. De acordo com informações relatadas no boletim de ocorrência, o roubo aconteceu no último domingo (20).

Foram roubados um notebook, uma tv de led, uma caixa de som,

