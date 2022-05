Imagens das câmeras confirmam suicídio de juíza paraibana no Pará, diz sobrinha: “não há dúvidas”

Monique explicou que várias câmeras mostraram o momento em que a juíza paraibana permaneceu no estacionamento “refletindo” até cometer o suicídio dentro do carro.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram o suicídio da juíza paraibana Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, no estado do Pará. A informação foi repassada pela sobrinha dela, Monique Andrade, em entrevista à imprensa em Belém do Pará, nesta quarta-feira (18).

Ela também disse que várias câmeras mostraram o momento em que a juíza paraibana permaneceu no estacionamento “refletindo sobre tudo”, segundo relatou a sobrinha, e uma câmera conseguiu captar todo o interior do veículo e mostrou o instante em que a magistrada cometeu o suicídio perto das 23h da segunda-feira (16). “Não há dúvidas”, declarou a sobrinha da juíza, conforme apurou o ClickPB.

Monique pontuou que o porteiro não foi até a garagem verificar o que houve porque o local é muito amplo e não parecia ser um barulho de algo grave. O marido, então, encontrou o corpo da juíza dentro do carro no dia seguinte.

Monique explicou que a tia fazia acompanhamento com psicólogo e psiquiatra e com medicamentos. Monique defendeu o esposo da juíza dizendo que ele teve um ato de desespero ao conduzir o carro com o corpo até a delegacia e que a família está unida em torno da dor.

A juíza Monica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira foi encontrada morta dentro do carro do esposo, o também juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior na manhã da terça-feira (17). Ele levou o veículo até a Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Belém.

A juíza Monica de Oliveira tinha 46 anos, era paraibana natural de Barra de Santana e trabalhava no Rio Grande do Norte. Ela deixa esposo e dois filhos, sendo uma criança e um rapaz.

O corpo chegará à Paraíba ainda na noite desta quarta-feira (18), ainda conforme relato da sobrinha da juíza.

ClickPB