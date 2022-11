Imprensa nacional repercute acusações do deputado paraibano Julian Lemos de que Bolsonaro bateria na primeira-dama: “sem provas”

A imprensa nacional está repercutindo as acusações do deputado federal paraibano Julian Lemos (União-PB), contra o presidente. O ex-aliado de Jair Bolsonaro (PL), o acusa de bater na primeira-dama Michelle Bolsonaro, depois de ela ter colocado silicone. As afirmações foram feitas primeiramente pelo parlamentar durante o programa da Arapuan Verdade e depois durante entrevista ao podcast Arretado.

Sites como UOL, Yahoo, Revista Fórum, Revista Veja, Terra e Jornal do Comércio, entre outra publicações, republicaram hoje as falas do deputado afirmando que a relação do presidente com a primeira dama Michelle é “fachada”.

“A relação é de fachada. Ela não quer nem ver ele. Nas primeiras férias dele, que ele foi pra uma ilha, ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela”, disse o político no vídeo, ainda afirmando que Michelle não esteve com Bolsonaro no primeiro discurso após a derrota dele para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas eleições do último dia 30 de outubro, porque ela estaria “toda marcada”, declarou.

A assessoria de imprensa de Bolsonaro e Michelle não se pronunciaram sobre assunto.

Não é a primeira vez que o deputado faz acusações envolvendo a família do presidente. Em 2020, ele denunciou na imprensa que Eduardo Bolsonaro teria usado recursos do fundo partidário para dar de entrada na compra de um apartamento.

