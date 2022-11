Incêndio atinge a Ceasa e lojas são saqueadas; veja vídeos

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado na manhã desta segunda-feira (31/10) para combater um incêndio na Central Estadual de Abastecimento (Ceasa), na Avenida Brasil. Até o momento, não há relatos de vítimas.

Vídeos feitos por populares mostram a fumaça tomando conta do comércio. Além disso, as imagens também registraram o momento em que um grande grupo saqueia produtos do centro de distribuição.

É possível ver pessoas correndo com engradados de cerveja, sacolas e cestas básicas.

Segundo os bombeiros, cerca de 60 militares e 17 unidades atuam no combate às chamas na Ceasa. Drones e um helicóptero ajudam no monitoramento aéreo.

A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento da região e que até o momento, ninguém foi preso.

metropoles

