Incêndio atinge depósito de construção de condomínio em João Pessoa

Um incêndio foi registrado no depósito de construção do condomínio MRV, no bairro Esplanada, em João Pessoa. O fato aconteceu nesta terça-feira (4) e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

As chamas atingiram um depósito do MRV que fica em um terreno ao lado do condomínio, conforme explicou a empresa, em nota obtida pelo ClickPB. Uma grande nuvem de fumaça se formou no local.

Moradores da região registraram em vídeo o incêndio. Nas imagens é possível ver que o Corpo de Bombeiros esteve na área para combater as chamas.

“A empresa informa que o incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (04) no Jardim Esplanada foi controlado e as equipes do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando no local para eliminar todos os focos de fumaça. As chamas atingiram apenas o depósito de construção, localizado em terreno ao lado do condomínio, sem vítimas ou prejuízo material para os moradores”, declarou a MRV, em nota.









