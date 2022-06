Incêndio atinge Hospital São Lucas, em Copacabana, e pacientes são retirados às pressas

Segundo o Corpo de Bombeiros, fogo começou no gerador da unidade e ninguém se feriu.

Um incêndio atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (8). Pacientes precisaram ser removidos às pressas da unidade.









Alguns foram levados para a rua em cadeiras de rodas e até em cadeiras de escritório, de forma improvisada.

Bombeiros do quartel de Copacabana foram acionados às 9h16. De acordo com os agentes, o fogo começou no gerador da unidade e foi controlado às 10h04.

Ainda segundo a corporação, ninguém se feriu.

A Rua Pompeu Loureiro estava interditada, por volta das 9h50, para ação do Corpo de Bombeiros. O desvio do trânsito estava sendo feito para a Rua Constante Ramos.

O hospital fica na Travessa Federico Pamplona 32.

G1 Rio