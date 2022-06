Incêndio em galpão de reciclagem em Patos pode ter sido causado por fogos de artifícios de festejos juninos

Um incêndio atingiu um depósito de material de reciclagem na madrugada desta terça-feira (28), no bairro São Sebastião, em Patos, no Sertão da Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do material que estava no local foi destruído.

De acordo com a tenente Joana do 4º BBM de Patos, em conversa com o Diário do Sertão, o incêndio pode ter sido causado por faíscas de fogos de artifícios de festejos juninos.

“Fizemos o combate durante 6h. Como havia muito material combustível foi necessário o uso de retroescavadeira para revirar o entulho e fazer um aceiro para isolar o material incendiado, evitando assim o risco do fogo se alastrar para as demais áreas do terreno e vizinhança, principalmente para a parte do galpão que continha mais material reciclado”, disse a tenente.

O incêndio foi combatido e controlado com êxito por volta das 00h20, sem vítimas além dos danos materiais.

