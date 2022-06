Infectologista Fernando Chagas alerta para o aumento no número de pacientes internados com Covid: “Há um mês, não tínhamos nenhum”

No momento, o hospital Clementino Flagra, por exemplo, tem seis pacientes internados na UTI Covid

O diretor geral do Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa, o médico Fernando Chagas, declarou que já é possível observar as consequências da flexibilização da medidas contra o Covid-19, bem como das aglomerações das festas juninas. No momento, o hospital Clementino Flagra, por exemplo, tem seis pacientes internados na UTI Covid. “Há um mês, não tínhamos nenhum”, lamentou.

Segundo o médico, os números reais de novos contágios pode ser assustador, já que, como a maioria dos casos agora são leves, devido a vacina, pode haver muita subnotificação. Ele acredita que muita gente procurou os testes de farmácia para detecção do vírus e se trataram em casa sem acessar os serviços de saúde.

O Brasil registrou 229 mortes e 64.362 infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundos dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira (21).

Com isso, a média móvel de mortes, que considera os últimos sete dias, ficou em 148. Esse número representa um aumento de 57% em um mês.

clickpb