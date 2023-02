Infelizmente não consegui passar a boiada, diz Ricardo Salles

O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP) lamentou hoje em participação no UOL Entrevista não ter conseguido “passar a boiada”, mas afirmou que sua fala foi tirada de contexto.

Infelizmente, não. […] Minha fala na reunião ministerial, embora seja, por alguns, propositalmente manipulada, eu falei que todos os ministérios […] do Brasil precisam, e já passou da hora, de fazer um esforço muito grande de desburocratizar. […] Isso que quis dizer com passar boiada, e se tivesse acontecido, Brasil estaria em situação muito melhor. Não tem nada a ver com a situação da Amazônia, é outra história, outro contexto.

Salles falou em “passar a boiada” em 2020. Ele foi gravado dizendo durante reunião ministerial em abril de 2020 que a pandemia de covid-19 era a oportunidade do governo de Jair Bolsonaro (PL) de “passar a boiada” nas regulamentações ambientais.

“Estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid-19, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De Iphan, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo”, disse. “Agora é hora de unir esforços”.

Ex-ministro é investigado por suposto envolvimento com esquema de exportação de madeira ilegal. Salles ocupou o cargo entre 2019 e 2021, quando saiu em meio a denúncias que ele teria facilitado a exportação de madeira retirada de áreas de grilagem e dificultado a fiscalização. Ele nega qualquer ilícito.

‘Palavra genocídio me parece exagerada’

Durante o UOL Entrevista, Salles também disse que a crise humanitária dos indígenas yanomamis é “muito antiga”, e que a responsabilidade é da “sociedade”.

Há problemas graves na região, mas a definição jurídica [de genocídio] não me parece a mais adequada. Salles acrescentou que um “percentual de yanomamis são fugitivos da Venezuela”.

No entanto, reportagem do UOL Confere mostrou que indígenas em estado de desnutrição são brasileiros apesar de posts que tentam dissociar do governo Bolsonaro as imagens da tragédia.

