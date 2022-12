Influencer descobre 13 traições do marido e desvio de R$ 7 milhões

Roubo de fotos da secretária

Lara relatou que evitou expor tudo, tentou resolver no diálogo, mas não foi possível. “A minha secretária é uma pessoa maravilhosa, é uma menina de ouro que ajudei e vou ajudá-la para sempre”, disse ela e seguiu: “Tenho provas de tudo[…]. Um dia recebo uma ligação dele me falando assim: ‘Vem aqui ao consultório ver o que achei no computador’. Cheguei lá, fotos pessoais dessa minha secretária abertas no computador”.

“Eu sentei com ela, falei que essas coisas acontecem. É uma coisa chata e disse: ‘fique tranquila, nada vai acontecer, eu já conversei com ele, ele nem vai falar disso com você. Imagino a vergonha que você está, fique tranquila, tá tudo certo, e a gente seguiu a vida. Isso foi entre 2020 e 2021. Em abril deste ano, esse homem mostrou, no celular dele, fotos pessoais da minha secretária, e não no computador da clínica, como a gente acreditava que ele tinha ‘encontrado’, porque depois a gente descobriu que ele não ‘encontrou’, ele procurou. Estava no celular dele há mais de um ano e ele mostrou para outros homens”.

“Eu só fiquei sabendo há seis dias que ele tinha esses vídeos e tinha mostrado para pessoas. Assim que eu soube, fui falar com minha secretária, que ficou super envergonhada, ultrajada”, contou Lara, que relatou ainda que a secretária criou um grupo no WhatsApp com os envolvidos para colocar a história em pratos limpos, mas foi ignorada.

“Você invadiu minha privacidade e acessou meu drive pessoal pelo computador do consultório, você roubou fotos e vídeos íntimos meus”, disse a secretária em uma das mensagens.

A influenciadora se mostrou indignada com o fato de os envolvidos sequer terem se desculpado com a secretária. A profissional relatou que eles, apenas, pediram desculpas por ela “ter sido envolvida nesta loucura”, referindo-se à atitude de Lara em expor a situação.

Lara compartilhou um print de uma conversa de WhatsApp. Segundo ela, Neto tenta culpar outra pessoa pela situação envolvendo as fotos da secretária. “Esse cara não admite nada do que fez”, desabafou a influenciadora, que relatou ainda que o ex tentou colocá-la como louca.

Tentativa de conversa

“Eu estou, nesses dias todos, sofrendo para um c@ralh0, sem comer, sem conseguir dormir. Toda vez que vou tomar banho, me olho e choro. Fez um inferno em minha vida”, relatou ela.

“Eu ainda não falei de todas as vezes que ele foi para put&ir0, com dinheiro que ele sabe que não ganhou, com os amigos dele. Que triste eu ter fotos e provas disso. Eu estava lá trabalhando feito uma desgr@çad@ para ter dinheiro pra gente, para fazer de nossa vida uma vida boa, e ele indo a cada um desses lugares”, desabafou.

Lara mostrou ainda a gravação de uma ligação com o ex, em que ela tenta marcar uma conversa entre os dois para resolver a situação. Ele diz que acha melhor não conversar. “Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Você não me respeitou, você está sendo muito cruel. Não faz isso, por favor”, diz a influenciadora na ligação, enquanto chora.

Primeiro exposed

No começo de novembro, por meio de uma live em um perfil privado para fãs, Lara, segundo relatos de seguidores que assistiram à transmissão, descreveu que as traições, ao menos 13, foram com garotas de programa.

Assim como relatou no mais recente desabafo, Lara, no primeiro exposed, contou que o ex tentava abaixar sua autoestima ao citar o fato de ela estar magra.

metropoles