Influenciador baiano viraliza nas redes sociais ao postar batalha de dança de brasileiros e árabes no Catar: ‘nascemos para brilhar’

O influenciador digital baiano Cristian Bell viralizou nas redes sociais após postar uma dança de brasileiros versus árabes nesta sexta-feira (25). Ele está no Catar com os amigos para acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2022.

Na filmagem, um grupo de árabes aparece com vestimentas tradicionais, dançando com uma música típica. Após a apresentação do grupo, Cristian e os amigos, vestidos de verde e amarelo, vão até o centro da multidão e adaptam passos brasileiros ao som da música árabe.

OS BRASILEIRO SIMPLESMENTE FIZERAM UM RACHA COM A DANÇA DO POVO DO CATAR. pic.twitter.com/kyZoHEnJmQ — rap out of context (@rapoutcontext) November 25, 2022

“Como vocês nos conhecem, infelizmente nascemos pra brilhar. Podem perceber que sem ensaio, conectamos passos surreais e especiais pra encantar o mundo com nosso carisma”, brincou o influenciador.

O vídeo, postado na tarde desta sexta, já tem mais de 180 mil visualizações em uma rede social e foi compartilhado por páginas de humor.

O influenciador já havia viralizado no meio do futebol em 2021, quando tietou o craque Neymar em um jogo no exterior. Na ocasião, ele fez o craque da seleção brasileira dar boas risadas e o vídeo alcançou mais de 600 mil visualizações.

“Neymar, dá um salve para o Brasil, meu pivete! Salve, seu brabo”, brincou o influenciador.

Influenciador está no Catar para assistir aos jogos da Copa do Mundo — Foto: Redes sociais

G1