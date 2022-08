Influenciadora e ativista Belly Palma morre aos 29 anos após engasgar: ‘Foi um exemplo de amor’

Morreu nesta segunda-feira (29) a influenciadora, ativista e consultora de negócios Izabelle Palma Marques, conhecida na internet como Belly Palma.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, Belly se engasgou e sofreu uma parada cardiorrespiratória na sexta-feira (26). Nesta segunda-feira (29), foi constatada a morte encefálica da influenciadora.

“Todos os primeiros socorros foram prestados e conseguimos levá-la ao hospital, onde ela seguiu internada até hoje, segunda-feira (29), quando veio a óbito por morte encefálica”, dizia o texto.

O comunicado também enalteceu algumas das qualidades de Belly e destacou seus esforços para ajudar a melhorar questões da vida de pessoas com deficiência: “Em nome da família e amigos desejamos toda luz, força e conforto aos que ficam. Belly foi um exemplo de amor, alegria, resiliência, superação e esforço em sua vida pessoal e luta das pessoas com deficiência no Brasil”.

“Que fique sempre registrado cada momento, pensamento e reflexões que ela trouxe e que se transforme em um legado de amor, gratidão e inspiração para todos nós”, finalizava a publicação.

Informações sobre velório e sepultamento da influenciadora serão divulgadas em breve, ainda de acordo com o comunicado.

Famosos como Preta Gil, André Marinho e Alexandre Herchcovitch deixaram comentários na publicação. “Não, não, não, estivemos juntas na sexta, meu Deus”, disse Preta chocada com a notícia. “Poxa, não acredito… Meus sentimentos, muita Luz, vai na paz Bella! Rest in Power”, lamentou o cantor Di Ferrero.

Belly nasceu com uma má formação na medula espinhal, chamada de mielomeningocele. A influenciadora revelou que passou por mais de 35 cirurgias.

Formada em Administração de Empresas, ela trabalhou como consultora de negócios com foco em moda inclusiva. Além de ser influenciadora na web, ela fez trabalhos como modelo e palestrante.

Confira o comunicado completo sobre a morte de Belly Palma abaixo.