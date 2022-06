INMET emite alerta de chuvas intensas e previsão de ventos fortes na Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) continua emitindo alertas de chuvas e de perigo potencial para cidades paraibanas devido ao grande volume de chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) continua emitindo alertas de chuvas e de perigo potencial para cidades paraibanas devido ao grande volume de chuvas que vem caindo na região nos últimos dias. Neste domingo (5) o Inmet divulgou três novos alertas para Paraíba, sendo dois deles amarelos e um laranja.

No total, 25 cidades estão sob alerta de perigo potencial de ventos costeiros. Já 154 estão listados sob perigo potencial de chuvas intensas, e mais 106 cidades estão sob aviso laranja de perigo de chuvas intensas.

Para as cidades que estão sob perigo potencial de ventos costeiros a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, ao primeiro sinal de perigo.

As cidades sob alerta de ventos costeiros são Alhandra, Baía da Traição, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Capim, Conde, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, João Pessoa, Juripiranga, Lucena, Mamanguape, Marcação, Mataraca, Pedras de Fogo, Pedro Régis, Pitimbu, Rio Tinto, Santa Rita, São Miguel de Taipu e Sapé.

As cidades que estão sob alerta laranja de perigo de chuvas intensas, o Inmet alerta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As cidades sob alerta laranja são: Alagoinha, Algodão de Jandaíra, Aparecida, Araçagi, Arara, Areia, Areia de Baraúnas, Assunção, Baía da Traição, Bananeiras, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Belém, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Bom Sucesso, Borborema, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Cacimba de Areia, Cacimba de Dentro, Caiçara, Cajazeirinhas, Capim, Casserengue, Catolé do Rocha, Condado, Cubati, Cuité, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral de Cima, Damião, Dona Inês, Duas Estradas, Esperança, Frei Martinho, Guarabira, Itapororoca, Jacaraú, Jericó, Joca Claudino, Juazeirinho, Junco do Seridó, Lagoa, Lagoa de Dentro, Lastro, Logradouro, Malta, Mamanguape, Marcação, Marizópolis, Mataraca, Mato Grosso, Nova Floresta, Nova Palmeira, Olivedos, Passagem, Patos, Paulista, Pedra Lavrada, Pedro Régis, Picuí, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pocinhos, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Pombal, Quixaba, Remígio, Riachão, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgadinho, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Teresinha, São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Francisco, São João do Rio do Peixe, São José da Lagoa Tapada, São José de Espinharas, São José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São Mamede, São Vicente do Seridó, Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho, Solânea, Soledade, Sossêgo, Sousa, Tacima, Tenório, Triunfo, Uirauna, Várzea, Vieirópolis e Vista Serrana.

As cidades que estão sob o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, o órgão alerta para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), além de um baixo risco de corte de energia elétrica, possível queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As cidades são: Água Branca, Aguiar, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Alagoinha, Alcantil, Alhandra, Amparo, Aparecida, Araçagi, Areia, Areia de Baraúnas, Areial, Aroeiras, Assunção, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Bayeux, Boa Ventura, Boa Vista, Bom Jesus, Bonito de Santa Fé, Boqueirão, Caaporã, Cabaceiras, Cabedelo, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimbas, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Caldas Brandão, Camalaú, Campina Grande, Capim, Caraúbas, Carrapateira, Catingueira, Caturité, Conceição, Condado, Conde, Congo, Coremas, Coxixola, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral Velho, Desterro, Diamante, Emas, Esperança, Fagundes, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Gurjão, Ibiara, Igaracy, Imaculada, Ingá, Itabaiana, Itaporanga, Itatuba, João Pessoa, Juarez Távora, Juarezinho, Junco do Seridó, Juripiranga, Juru, Lagoa Seca, Livramento, Lucena, Mãe d’Água, Malta, Mamanguape, Manaíra, Mari, Marizópolis, Massaranduba, Matinhas. Maturéia, Mogeiro, Montadas, Monte Horebe, Monteiro, Mulungu, Natuba, Nazarezinho, Nova Olinda, Olho d’Água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Passagem, Patos, Pedra Branca, Pedras de Fogo, Piancó, Pilar, Pitimbu, Pocinhos, Pombal, Prata, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Quixaba, Remígio, Riachão do Bacamarte, Riachão do Poço, Riacho de Santo Antônio, Rio Tinto, Salgadinho, Salgado de São Félix, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santa Rita, Santa Teresinha, Santo André, São Bentinho, São Domingos do Cariri, São João do Cariri, São João do Rio do Peixe, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, São José dos Cordeiros, São José dos Ramos, São Mamede, São Miguel de Taipu, São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, Sapé, Serra BrancaSerra Grande, Serra Redonda, Sobrado, Soledade, Sousa, Sumé, Taperoá, Teixeira, Umbuzeiro e Zabelê.

