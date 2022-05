Inmet emite alerta de perigo potencial de chuvas intensas em João Pessoa e mais 192 municípios da Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã deste domingo (22) um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas em João Pessoa e mais 192 municípios da Paraíba. O ClickPB apurou e o alerta segue até às 10h desta segunda-feira (23).

Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). De acordo com o alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas..

Confira os municípios:

Água Branca

Alagoa Grande

Alagoa Nova

Alagoinha

Alcantil

Algodão de Jandaíra

Alhandra

Amparo

Aparecida

Araçagi

Arara

Araruna

Areia

Areia de Baraúnas

Areial

Aroeiras

Assunção

Baía da Traição

Bananeiras

Baraúna

Barra de Santana

Barra de Santa Rosa

Barra de São Miguel

Bayeux

Belém

Belém do Brejo do Cruz

Bernardino Batista

Boa Vista

Bom Sucesso

Boqueirão

Borborema

Brejo do Cruz

Brejo dos Santos

Caaporã

Cabaceiras

Cabedelo

Cacimba de Areia

Cacimba de Dentro

Cacimbas

Caiçara

Cajazeirinhas

Caldas Brandão

Camalaú

Campina Grande

Capim

Caraúbas

Casserengue

Catingueira

Catolé do Rocha

Caturité

Condado

Conde

Congo

Coremas

Coxixola

Cruz do Espírito Santo

Cubati

Cuité

Cuité de Mamanguape

Cuitegi

Curral de Cima

Damião

Desterro

Dona Inês

Duas Estradas

Emas

Esperança

Fagundes

Frei Martinho

Gado Bravo

Guarabira

Gurinhém

Gurjão

Imaculada

Ingá

Itabaiana

Itapororoca

Itatuba

Jacaraú

Jericó

João Pessoa

Joca Claudino

Juarez Távora

Juazeirinho

Junco do Seridó

Juripiranga

Juru

Lagoa

Lagoa de Dentro

Lagoa Seca

Lastro

Livramento

Logradouro

Lucena

Mãe d’Água

Malta

Mamanguape

Marcação

Mari

Massaranduba

Mataraca

Matinhas

Mato Grosso

Maturéia

Mogeiro

Montadas

Monteiro

Mulungu

Natuba

Nova Floresta

Nova Palmeira

Olho d’Água

Olivedos

Ouro Velho

Parari

Passagem

Patos

Paulista

Pedra Lavrada

Pedras de Fogo

Pedro Régis

Piancó

Picuí

Pilar

Pilões

Pilõezinhos

Pirpirituba

Pitimbu

Pocinhos

Poço Dantas

Poço de José de Moura

Pombal

Prata

Puxinanã

Queimadas

Quixaba

Remígio

Riachão

Riachão do Bacamarte

Riachão do Poço

Riacho de Santo Antônio

Riacho dos Cavalos

Rio Tinto

Salgadinho

Salgado de São Félix

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Luzia

Santa Rita

Santa Teresinha

Santo André

São Bentinho

São Bento

São Domingos

São Domingos do Cariri

São Francisco

São João do Cariri

São João do Rio do Peixe

São João do Tigre

São José da Lagoa Tapada

São José de Espinharas

São José do Bonfim

São José do Brejo do Cruz

São José do Sabugi

São José dos Cordeiros

São José dos Ramos

São Mamede

São Miguel de Taipu

São Sebastião de Lagoa de Roça

São Sebastião do Umbuzeiro

São Vicente do Seridó

Sapé

Serra Branca

Serra da Raiz

Serra Redonda

Serraria

Sertãozinho

Sobrado

Solânea

Soledade

Sossêgo

Sousa

Sumé

Tacima

Taperoá

Teixeira

Tenório

Triunfo

Uiraúna

Umbuzeiro

Várzea

Vieirópolis

Vista Serrana