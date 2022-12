Inmet emite alerta laranja de perigo de chuvas para 23 estados; cinco estão com alerta vermelho

No Nordeste, os maiores acumulados de chuva se concentrarão em áreas do centro-sul da Bahia, além de áreas do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) com volumes que podem ultrapassar os 80 mm. Já na parte central do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, não está descartado, ao longo da semana, a ocorrência de pancadas de chuvas isoladas principalmente devido ao calor e a alta umidade.