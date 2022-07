Inmet emite novo alerta de chuvas para 50 cidades da Paraíba; há risco de alagamento em João Pessoa

De acordo com o alerta, há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em locais com áreas de risco

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta de perigo devido às chuvas para João Pessoa e mais 49 cidades paraibanas. O alerta é válido até domingo (1).

De acordo com o alerta, há risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em locais com áreas de risco. Conforme o Inmet, a previsão do tempo indica chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia e o alerta é classificado como “perigo potencial”.

A recomendação é que a população evite enfrentar o mau tempo, observe a alteração nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.