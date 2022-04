Inscrições para concurso da Prefeitura de Cacimbas, PB, são reabertas

De acordo com o novo edital do concurso, as inscrições seguem até 6 de maio. As taxas de inscrição custam R$ 95 para cargos de agente comunitário de saúde e técnico em enfermagem, e R$ 115 para cargos de enfermeiro, enfermeiro PSF e médico. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora, a Facet Concursos.