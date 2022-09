Instagram apresenta instabilidade nesta quinta-feira, relatam usuários

Usuários ao redor do mundo relataram dificuldades para acessar o Instagram nesta quinta-feira (22). A instabilidade fez o aplicativo não conseguir carregar o feed e fechar sozinho para algumas pessoas logo depois de ser aberto.

O site Downdetector, que reúne relatos de instabilidade, registrou pico de 11.000 reclamações por volta das 14h (horário de Brasília). As notificações começaram a cair cerca de 15 minutos depois, quando o aplicativo deixou de mostrar o erro.

Na versão do Downdetector para os Estados Unidos, houve um pico de 24.000 reclamações sobre a falha na rede social. Por lá, os relatos também diminuíram.

Foi tentado contato com o Instagram e aguarda o retorno da empresa.

A falha no Instagram virou um dos temas mais comentados no Twitter, onde os usuários publicaram imagens sobre o erro.

As capturas de tela mostram que o sistema do celular identifica que o aplicativo do Instagram estava apresentando falhas contínuas, mas não informa o que estaria causando o erro.

