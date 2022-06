INVERNO: Cariri, Agreste e Brejo terão temperaturas mais baixas na Paraíba

Começou nesta terça-feira (21), de forma oficial, o inverno em todo o território brasileiro e hemisfério sul do globo. A estação permanecerá por três meses, até o dia 22 de setembro, data que também marca o início da primavera.

Em João Pessoa e no restante do estado paraibano, aconteceram muitas chuvas e uma queda de temperatura no último mês de junho. Mas, nas últimas semanas, o clima mostrou sinais de estabelecimento, com menos chuvas e temperaturas mais elevadas.

A meteorologista Marle Bandeira, em entrevista exclusiva para o Portal MaisPB, ressaltou que a nova estação, além de fria, é no mesmo período que a época de chuvas do estado. Em especial, as regiões do Cariri paraibano, Agreste e Brejo terão climas bastante amenos nos próximos meses.

“O inverno é a estação mais fria do ano. Nas regiões do agreste, brejo e litoral, coincide com o período de chuvas. O período de chuvas para essas regiões coincide com as estações outono e inverno. Então ainda teremos chuvas nessas regiões”, disse Marle.

“As temperaturas no Agreste e Brejo poderão chegar, nas madrugadas, em torno de 16º. E na região do Cariri paraibano, em torno de 15º. Agosto é considerado o mês mais frio, então é quando essas temperaturas deverão ser registradas”, completou.

