IPEC: Lula cai para 50% no 2º turno e Bolsonaro sobe para 43%

O Ipec divulgou a terceira pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. A pesquisa foi contratada pela Globo. De sábado (15) até esta segunda-feira (17), o instituto perguntou a 3.008 eleitores: “Em quem você votaria para presidente da República se o segundo turno da eleição fosse hoje?” Segundo o Ipec, Lula, do PT, permanece na liderança da disputa contra Jair Bolsonaro, do PL. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.