Ipec: Lula está com 51% no segundo turno; Bolsonaro tem 43%

O Ipec, antigo Ibope, divulgou, no começo da noite desta quarta-feira (5), o primeiro levantamento sobre o segundo turno da eleição presidencial. Segundo o instituto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida pelo Palácio do Planalto com oito pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro: 51% a 43%. Votos brancos e nulos somam 4%.

No último domingo (2/10), ao fim do primeiro turno das eleições, o petista atingiu 48,43% da preferência do eleitorado — 57.258.115 milhões de votos —, seguido pelo presidente, que recebeu 43,20% dos votos — 51.072.345 milhões.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-02736/2022, o levantamento foi encomendado pelo Grupo Globo pelo valor de R$ 237.301,76. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

Por Correio Braziliense