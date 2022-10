Ipec: Lula tem 54% no segundo turno; Bolsonaro, 46% dos votos válidos

A menos de uma semana para o segundo turno das eleições, nova rodada da pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (24/10), aponta o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 54% dos votos válidos. Concorrendo à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) aparece com 46%.

A Justiça Eleitoral calcula a vitória de um candidato a presidente se ele obtiver maioria absoluta dos votos, ou seja, metade dos votos válidos mais um. Nesse contexto, segundo o levantamento, Lula levaria a melhor na disputa.

A consulta entrevistou 3.008 pessoas entre 22 e 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o número BR-06043/2022.

No último levantamento do instituto, de 17 de outubro, o ex-presidente Lula marcava 54% contra 46% de Bolsonaro.

Votos totais

Entre os votos totais, o petista tem 50%, e Bolsonaro, 43%. Nesse cenário, brancos e nulos somam 5%. Outros 2% disseram estar indecisos sobre o voto.

Os dados correspondem ao cenário estimulado, no qual os entrevistados dizem em quem vão votar com base em uma lista dos candidatos. O levantamento é o quarto divulgado pelo Ipec após o primeiro turno. No anterior, Lula tinha 50%, e Bolsonaro, 43%.

Na consulta espontânea, modalidade em que os entrevistadores não apresentam os nomes dos candidatos, o petista aparece com 48%, contra 42% do atual presidente. Brancos e nulos são 5%, enquanto 4% afirmam não saber em quem votar.

Rejeição

A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos candidatos à Presidência. Segundo o Ipec, 47% dos eleitores não votariam no atual presidente de jeito nenhum. Lula é rejeitado por 41%.

Os que estão decididos a votar em Bolsonaro são 39%, enquanto 8% dizem que podem votar no atual mandatário do país.

Os eleitores que afirmam em votar Lula com certeza são 44%. Outros 10% consideram escolher o ex-presidente no próximo domingo (30/10).

Ainda de acordo com a consulta, a reprovação do governo Jair Bolsonaro é de 40%, enquanto 36% avaliam a gestão como ótima ou boa. Outros 24% dizem ser regular.

A aprovação do atual presidente oscilou um ponto para baixo, e as avalições negativas e regulares variaram um para cima, todas dentro da margem de erro.

Informações do Metrópoles

