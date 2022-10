Irê, o TikToker de sucesso que vem conquistando espaço nas redes sociais

De ator a influenciador digital, o nordestino produz conteúdos inusitados na internet com seu jeito bem humorado e cheio de posicionamento social.

Nascido em 29 de abril de 1999, na cidade de Esplanada, interior da Bahia, Irenilson Alves dos Santos, conhecido como Irezinho ou simplesmente, Irê, é a nova sensação das redes sociais. O criador de conteúdo que já acumula em seu portfólio a marca de mais de um milhão de seguidores no TikTok e 314 mil seguidores no Instagram, agora aponta seu olhar para o universo dos criadores de conteúdo.

Irê iniciou sua descoberta artística aos 13 anos de idade, quando foi convidado por um amigo para uma oficina de teatro, porém, sua vontade de fazer vídeos e entrar para o universo da internet, surgiu somente com a descoberta dos então consolidados youtubers Whindersson Nunes e Kefera.

Porém, foi em 2015 que o influenciador iniciou sua trajetória no mundo da internet. Criando vídeos no canal do Youtube, o multiartista que também escreve músicas, faz desenhos e já participou de concurso para quadrilha de festa junina, viu a sua vida mudar a partir do momento que cruzou seu caminho com o TikTok em 2020.

“Posso ser tímido ou extrovertido, sempre varia. Quando solicitado, sou muito sincero. Quando não, fico na minha, mas confesso que sou muito expressivo, por mais que eu tente evitar. Boa autoestima e muito autocrítico também.” – Declara o influenciador.

Atualmente, com 23 anos de idade, Irê já acumula alguns sonhos profissionais e realizações, entre elas, a vitória do reality show “Qual é o Próximo Tiktoker de Sucesso”, comandado pelo Youtuber e influenciador Lucas Rangel e que foi um grande sucesso na web. Com mais de 1 milhão de seguidores na rede, mais de 200 mil ganhos só durante o reality, o jovem já é considerado uma das promessas do mercado de influenciadores.

“Eu tinha acabado de pedir demissão do meu emprego para tentar a sorte na internet, com a ideia de que precisamos desapegar do velho para conhecer o novo. Por ironia (ou não) uma semana depois, fui selecionado para “Qual é o Próximo Tiktoker de Sucesso’ e tudo aconteceu muito rápido. Acompanho o Lucas Rangel desde que iniciei na internet e sempre tive vontade de participar dos realitys que ele promovia. Confesso que estava desacreditado que havia sido selecionado e a ficha demorou a cair, foi muita coisa nova ao mesmo tempo, muita gente legal que eu só conhecia no mundo virtual.”, – confessa o influenciador.

Para planos futuros, Irê pretende lançar webséries, escrever uma peça e rodar o Brasil inteiro, além de atuar em grandes projetos para as plataformas de streaming.

Assessoria