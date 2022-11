Irmã de Deolane Bezerra é internada após ser agredida em briga de bar

Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, foi internada no Hospital São Camilo, em São Paulo. Segundo nota compartilhada no perfil da participante de A Fazenda 14, a advogada teria sofrido uma agressão enquanto assistia ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo em um bar.

“Na noite de hoje, 28/11/2022, Dra. Daniele Bezerra sofreu ataques em um estabelecimento onde estava comemorando a vitória do Brasil. Com sinais de agressão e muito abalada, foi levada para atendimento no Hospital São Camilo e está em observação médica, acompanhada de sua irmã Dra. Dayanne. Vamos mandar energias positivas e em breve traremos atualizações do acontecido”, informou o comunicado.

Horas depois, a criminalista explicou o ocorrido: “Ontem, eu estava em um bar, assistindo ao jogo do Brasil. Depois de ouvir algumas coisas sobre política, me senti ofendida e indaguei as pessoas o porquê. Iniciou-se uma discussão, puxaram meu cabelo, eu quis também revidar, acabei caindo e me machucando muito! As pessoas que trabalham no estabelecimento me ajudaram no que puderam, separaram a discussão e prestaram o socorro no momento”.

Daniele lamentou a atitude. “Numa briga todos saem perdendo. O melhor a ser feito era ter ignorado, como sempre faço, mas tenho guardado muitas emoções e acabei extrapolando todas de uma só vez.”