Isabella Taviani traz sua ‘máquina do tempo’ a João Pessoa

Isabella Taviani está com tudo pronto para mostrar aos fãs paraibanos o resultado da turnê A Máquina do Tempo. A cantora mostrará seu novo show no dia 1 de julho, no Teatro Santa Rosa, a partir das 20h. O espetáculo promete encantar o público com um repertório recheado de sucessos e também de canções inéditas.

Batizado homonimamente a seu álbum mais recente, o oitavo de sua trajetória musical, o show promete ser recheado de novas canções, como Não Brinca Comigo e A Vida Vive Sem Você, entre outras, além dos seus maiores sucessos de carreira, como A Canção que Faltava, De Qualquer Maneira, Último Grão, Estrategista, entre outros hits que marcaram a carreira da artista. Os ingressos estão à venda no site https://www.sympla.com.br/evento/isabella-taviani-em-joao-pessoa-voz-e-violao/1608603 nos valores de R$60 (meia-entrada) e R$120 (inteira).

