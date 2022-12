Isaura homenageia médico da UBS do bairro do Nordeste, Guarabira

A vereadora Isaura Barbosa, homenageou com um titulo de cidadania, o jovem médico Igor Moreia de Oliveira, pelos bons serviços prestados à comunidade do bairro do Nordeste, na referida UBS (Unidade Básica de Serviço) onde trabalha. A entrega do titulo de cidadão aconteceu nesta terça-feira (20), durante a sessão especial que marcou o fim dos trabalhos legislativos do ano de 2022.

“Hoje tive a honra na sessão solene da Câmara municipal de Guarabira de homenagear o Doutor Igor Moreira de Oliveira, Médico da UBS do bairro do nordeste com o título de cidadão Guarabirense, médico exemplar e humano que tem grande serviço prestado aos cidadãos de Guarabira, parabéns meu querido.”

