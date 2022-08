Israelenses e palestinos se enfrentam com ataques aéreos e foguetes pelo segundo dia

Aviões israelenses atacaram a Faixa de Gaza, e palestinos dispararam foguetes contra Israel neste sábado (6).

Na sexta-feira, uma operação israelense contra o grupo militante Jihad Islâmica pôs fim a mais de um ano de relativa calma entre os dois. Israel matou um dos líderes do grupo em um ataque aéreo surpresa durante o dia, e os palestinos responderam com disparos de foguetes.

Neste sábado, Israel disse que atingiu militantes da Jihad Islâmica que se preparavam para lançar foguetes. Outros bombardeios atingiram três casas, disseram testemunhas.

Militantes palestinos dispararam pelo menos 160 foguetes. As sirenes de ataques aéreos foram acionadas em Israel, e as pessoas tiveram que ir para os abrigos antiaéreos em cidades no sul do país.

A maioria dos mísseis foi interceptada e não houve relatos de vítimas graves, de acordo com o serviço de ambulância israelense.

