“Isso são mágoas”, diz Valdemar sobre acusações de ex-mulher

Ainda no vídeo, ela garante que tem vários documentos que expõem negócios ilícitos do ex-marido, e enfatiza: “Ô, Valdemar, me poupe, né, querido? Eu sou sua ex-mulher. Eu fui casada com o dono do bordel do Congresso, conheço bem como você se movimenta.”

O PL recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a fim de questionar o resultado apenas do segundo turno das eleições. O partido apresenta a tese de que não seria possível individualizar uma fatia grande das urnas, que teriam numerações repetidas.

No entanto, as urnas têm códigos individuais, além desses números citados pelo PL, que permitem a auditoria.

O presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes havia dado, na terça-feira (22/11), prazo de 24h para o partido se posicionar também sobre o primeiro turno. O PL elegeu a maior bancada no Senado, definida no primeiro turno.

Durante a coletiva desta quarta, Valdemar não apresentou novos documentos sobre a suposta fraude das urnas nem deu resposta sobre o questionamento de Moraes.

