Itaú Unibanco lança campanha para divulgar o Player’s Bank aos gamers

O Player’s Bank, nova solução do Itaú Unibanco feita para os gamers, lança a primeira campanha nas redes sociais. A ação é protagonizada por influenciadores como Flakes, Coringa, Babi, oCastrin, Machadinho, Pedro Caxa, Madmary, Tulip do Wakanda Streamers e Marcus Vinicius, idealizador da Taça das Favelas Free Fire, da CUFA.

Assinada pela agência Druid, a campanha representa mais um movimento pensado para aproximar a marca do ecossistema dos jogos e promover a transformação e o impacto social por meio dos eSports. A estratégia, que ocorrerá durante todo o ano de 2022, contará com filmes e peças nas redes sociais, que terão conteúdos exclusivos, como lives e stories, para levar a mensagem e apresentar os benefícios do novo produto.

“O foco dessa campanha é mostrar como o novo banco foi ‘literalmente’ feito junto aos gamers. E foi isso que fizemos com a campanha como um todo. Identificamos junto a eles quais os principais benefícios e funcionalidades mais importantes e tentamos focar em cada uma delas neste lançamento”, explica Claudio Lima, CEO da Druid.

metropoles