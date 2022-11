IVALDO DIAS EMOCIONA MULTIDÃO NO 2º DIA DE FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Uma multidão se reuniu para o momento de adoração a padroeira do município, e não faltou emoção no segundo dia de festividade de Nossa Senhora de Fátima ao som de louvores com Ivaldo Dias.

O show religioso foi celebrado com alegria e muitos testemunhos de fé foram narrados. O público cantou com devoção os hinos que exaltavam gratidão a Deus e à Nossa Senhora de Fátima.

O domingo (13) foi de bênçãos, iniciando a semana cheia de graça. E hoje (14), o Governo Municipal de Pedro Régis, por meio da Secretaria de Cultura, encerra os festejos com mais atrações. Walkiria Santos, Ranniery Gomes e Raquel Costa, se apresentam a partir das 21h no centro da cidade.

