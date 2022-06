Jacaraú: 1ª parcela do 13º será pago nesta quarta-feira (22).

O Governo Municipal de Jacaraú, através da secretaria de finanças e planejamento estará realizando o pagamento da 1º parcela do 13º nesta quarta-feira (22) para todos os servidores efetivos do município.

Com este pagamento, a prefeitura contribui com a economia do município neste período dos festejos juninos, fazendo assim gerar um aumento do fluxo do comércio local.

O pagamento em dia faz parte da prática de valorização dos servidores municipais implementada pelo governo municipal.

O secretário de finanças e planejamento, Valdeci Coutinho e o prefeito Elias Costa conseguiram reestruturar e replanejar todo o planejamento financeiro das contas públicas do município. E através de toda esta organização, o governo municipal hoje consegue efetuar rigorosamente com seus compromissos.

