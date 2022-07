Jacaraú: 3ª Feira de Negócios de Jacaraú destaca empreendedores locais.

Governo Municipal de Jacaraú em parceria com o Sebrae realizou neste final de semana a terceira Feira de Negócios do município. A feira reuniu comerciantes dos setores de arte, empreendedorismo, cultura e gastronomia do município, que expuseram e venderam seus produtos no evento.

Stands foram montados para que os comerciantes apresentassem seus produtos para o público. A população jacarauense e turistas foram prestigiar o evento que foi um sucesso.

A feira é uma oportunidade para que os empreendedores locais possam divulgar melhor cada produto do seu comércio. Além da otimização da geração de renda, a feira também possibilita uma visibilidade maior do crescimento da cidade de Jacaraú.

A feira já faz parte do calendário municipal da cidade como um dos grandes eventos. O resultado desta parceria com o Sebrae é fruto de uma administração focada do desenvolvimento de todos os setores do município.

O prefeito Elias Costa destacou a importância da feira e contou que grandes projetos ainda serão implantados na cidade para que o município continue no caminho do desenvolvimento.

“Jacaraú hoje é uma das cidades que mais cresce no Vale do Mamanguape, e a feira de negócios é mais uma entre tantas outras parcerias (com o Sebrae) que deu certo no nosso município. Jacaraú vai continuar crescendo, e juntamente com o meu vice-prefeito (Márcio Aurélio) vamos batalhar para que a nossa amada cidade continue desenvolvendo mais”, destacou o prefeito.

Durante o evento ocorreu show com Nordestinos.com e Alef Tetéo e forró com três.

