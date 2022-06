Jacaraú: Circuito Junino realiza o Arraiá Santo Antônio com muito arrastapé no Timbó.

A edição do Circuito Junino 2022 seguiu com sua programação neste domingo (12) com o Arraiá de Santo Antônio realizado no Timbó.

Com comidas típicas, apresentação de quadrilhas e muito forró, a noite do dia dos namorados e prévia do dia de Santo Antônio retornou com um grande público e o sentimento de nostalgia dos festejos juninos foram recompensados com muita alegria e diversão para o público.

As quadrilhas Raízes da Cultura e Jeito Nordestino animaram e levantaram o público com muito brilho, animação e coreografias espetaculares. Após as apresentações das quadrilhas foi a vez dos artistas da terra dar continuidade na noite junina.

Novatos do Forró, Nosso Ritmo e Quarteto Nordestino colocaram o público para cantar e dançar grandes sucessos com muito forró pé de serra.

O prefeito Elias Costa, o vice Márcio Aurélio juntamente com secretários e coordenadores da gestão prestigiaram o evento e esbanjaram alegria e ritmo dançando em uma quadrilha improvisada.

Circuito Junino

O circuito junino retorna após 2 anos sem realização devido a pandemia do coronavírus. O pontapé inicial aconteceu no dia 04 de junho com o Esquenta Junino do EJC (Encontro de Jovens com Cristo) e neste dia 12 o distrito do Timbó protagonizou uma noite com muito forró.

A agenda do circuito terá sequência no próximo dia 17 de junho com o São João da Inclusão, que vai acontecer no ginásio de esportes (“O Lisboão) a partir das 16h.

Confira a Agenda completa do Circuito Junino:

04/06 – sábado: Abertura Circuito Junino (Esquenta Junino EJC)

20h: Everton Dias, Os Barbosas e Quarteto Nordestino

12/06 – domingo: Arraiá Santo Antônio (Timbó)

18h: Apresentação de quadrilhas

20h: Novatos do Forró

21h30: Nosso Ritmo

23h: Quarteto Nordestino

17/06 – sexta-feira: São João da inclusão (Ginásio “O Lisboão”)

16h: Apresentação Cultural Trio do Peba

25/06 – sábado: Assentamento Antônio Chaves

18h: Apresentação de Quadrilhas

21h: Renato Silva

22h30: Forró Pegada Nela

26/06 – domingo: Abertura do Circuito de Vaquejada – AVAJ

8h: Parque Maria Lisboa – Sítio Olho D’Água

02/07 – sábado: Etapa Arraiá do Interior (Vila Junina)

15h30: Feira de Negócios

16h: Nordestinos.com

17h30: Alef Tetéo e Forró com Três

19h: Ginaldo Poeta

19h30: Solenidade de Abertura

20h: Festival de Quadrilhas

03/07 – domingo: São João Kids (Vila Junina)

17h: Brincadeiras com as crianças

19h: Apresentação de Quadrilhas

20h: Leilson Farra Boa

21h30: Adryan Stylus e forrozão Feras do Brasil

08/07 – sexta: Lagoa de Dentro sítio

18h: Apresentação de Quadrilhas;

21h: Monfordy

22h30: Thiaguinho Show

09/07 – sábado: Assentamento Novo Salvador

18h: Apresentação de Quadrilhas;

21h: Evaldo Show & Sarah Silva +Janielson Estilizado

22h30: Quarteto Nordestino

10/07 – domingo: Vila Junina

18h: Quinho dos Teclados

19h30: Boyzinho da Paraíba

21h: Genésio Pessoa

15/07 – sexta: Arraiá Tia Neuza

18h: Apresentação de Quadrilhas;

19h30: Swing Tropical

21h: Gerson Thor

16/07 – sábado: Vila Junina

18h: Aldo Farra

19h30: RD Pressão – O menino do interior

21h: Farra de Granfino

17/07 – domingo: Vila Junina

17h: Apresentação de Quadrilhas

19h30: Léo da Parada

21h: Toinho dos Teclados

22/07 – sexta-feira: Arraiá Pé Quente – Timbó

17h: Apresentação de Quadrilhas

20h: Zé Vital e Veteranos do Forró

21h: Bizuka Show

22h: Quarteto Nordestino

00h: Forró do Loirão

02h: Thiaguinho Show

23/07 – sábado: Vila Junina

17h: Apresentação de Quadrilhas

19h30: Alex Rodrigues

21h: Evaldo Show & Sarah Silva + Janielson Estilizado

22h30: Marinaldo Show

24/07 – domingo: Ciclismo

Ciclismo do Arraiá do Interior

Alef Tetéo e Forró com três

30/07 – sábado: Etapa do Circuito de Vaquejada – AVAJ

8h: Parque Aurélio Cruz – Timbó

30/07 – sábado: Encerramento Circuito Junino e Arraiá do Interior – Vila Junina

22h: Cezinha Atrevido e Feitiço de Menina

00h: Flávio José

02h: Cavalo de Pau

Prefeitura de Jacaraú

