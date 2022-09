Jacaraú: Governo Municipal entrega novas pavimentações em comunidades rurais e no Distrito do Timbó

O Governo Municipal de Jacaraú entregou neste final de semana novas pavimentações no sítio Jerimum, sítio Cajueiro e no Distrito do Timbó (Rua Joaquim Miguel da Silva). É mais uma ação concreta do Plano Moderniza lançado pela prefeitura.

O processo de implementação da inauguração de novas ruas do município e das comunidades rurais faz parte do planejamento elaborado pelo governo municipal, que prioriza levar para cada cidadão uma melhor estrutura e qualidade de vida.

Elias comentou e ratificou o compromisso que assumiu ao prometer para os jacarauenses que Jacaraú continuaria no caminho do desenvolvimento. “Meus queridos amigos, nossas metas estão sendo alcançadas. Sempre olhamos para todas as comunidades do nosso município e por aqui não seria diferente. O carinho por todos vocês é imenso e vocês merecem muito mais. E vamos conseguir porque o nosso compromisso é com vocês, é com o povo”, disse.

Márcio Aurélio também enalteceu o trabalho que vem sendo executado em benefício da população. “Jacaraú está crescendo, e vocês estão vendo nos quatro cantos da cidade e das comunidades o avanço chegando para todos. E não vamos parar por aqui, ainda a muito para se fazer e estamos trabalhando arduamente para a população”, finalizou.

As pavimentações é o compromisso do prefeito Elias Costa e do vice Márcio Aurélio com a população que aguardava ansiosamente pela entrega de mais uma obra em suas respectivas comunidades.

Assessoria

