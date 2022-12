Jacaraú: município com o nome limpo no governo federal

O Governo Municipal de Jacaraú divulgou esta semana o extrato do CAUC – o CAUC que é um sistema que simplifica a comprovação do cumprimento dos requisitos fiscais necessários à celebração de convênios e contratos de repasse por estados, Distrito Federal e municípios, seus órgãos e entidades e por organizações da sociedade civil – o extrato é divulgado através da Secretaria do Tesouro Nacional, do Governo Federal.

O secretário de planejamento do município, Valdeci Coutinho, comentou sobre o resultado. “É com grande satisfação e convicção que estamos no caminho certo, que postamos o extrato do CAUC do município de Jacaraú, ou seja, nosso município com o nome limpo. Agradecer a todos que tem contribuído para mais esta conquista, porque juntos avançamos mais fortes”, finalizou.

Este resultado significa que a prefeitura de Jacaraú está com o nome limpo e está apto a receber verbas federais. O resultado positivo é a comprovação dos esforços realizados da prefeitura em garantir que o município mantenha seus compromissos fiscais em dia.

O prefeito, Elias Costa, comemorou bastante. “Sabíamos que não seria uma tarefa fácil, mas com muito trabalho e responsabilidade conseguimos êxito nessa missão. Agradeço a dedicação da minha equipe de governo, em especial a secretaria de finanças e planejamento, jurídico, contador e a secretaria de administração, que não economizaram esforços para encerrarmos 2022 fora do CAUC para que possamos ter mais créditos com as entidades federativas e conseguir mais recursos para nosso município. Nosso governo trata o dinheiro público com seriedade e zelo, buscando sempre o melhor para nossa cidade”, frisou.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram