Jacaraú: Prefeito, vice-prefeito, secretário e presidente da câmara fazem balanço geral das ações realizadas no ano de 2022

O prefeito de Jacaraú, Elias Costa, juntamente com o vice Márcio Aurélio, o presidente da câmara, Sérgio Carvalho, e o secretário de finanças e planejamento, Valdeci Coutinho, divulgaram no programa institucional do Governo Municipal as ações que foram realizadas durante o ano de 2022.

Inicialmente o presidente do legislativo, Sérgio Carvalho, comentou a respeito da parceria entre a Câmara Municipal e o Governo Municipal, que vem beneficiando a população. O parlamentar destacou as ações relevantes que foram concretizadas neste ano.

“Nós (Câmara Municipal) sempre estamos pensando em poder realizar ações que possam contribuir com a melhora do povo jacarauense. E hoje nós temos uma grande parceria com a prefeitura, com Elias e Márcio, e estamos conseguindo aprovar projetos e requerimentos que auxiliem no desenvolvimento da cidade”, comentou.

Sérgio também destacou que juntamente com os demais parlamentares que compõem a câmara, todos procuram pensar coletivamente para que o trabalho possa fluir mais harmoniosamente durante as sessões.

O vice-prefeito Márcio Aurélio por sua vez explanou a forma como o governo vem conduzindo as ações durante um ano desafiador.

“O prefeito Elias mais uma vez demonstra que faz um governo descentralizado, ou seja, ele não sobrecarrega todas as ações em um único setor. Cada secretaria tem autonomia para poder realizar e executar suas ações de acordo com as demandas que são repassadas para nós. Acreditamos que desta forma estamos conseguindo atingir nossos objetivos e metas até o momento”, disse Márcio.

O secretário de finanças Valdeci Coutinho enalteceu as conquistas e a restauração da confiança dos servidores públicos em conseguir trabalhar com a segurança e a qualidade de ter a valorização profissional garantida.

“Hoje o funcionário de Jacaraú trabalha com muito mais vigor e tranquilidade. Isso é planejamento, é trabalho do dia a dia que traça as diretrizes e as demandas que a população necessita. Não dá para fazer 100%, mas sempre tentamos fazer o máximo possível para ajudar a população”, Valdeci.

Elias elencou as inúmeras obras que foram concluídas no decorrer do ano de 2022 e demais projetos que serão executados em 2023.

“São tantas obras que conseguimos entregar neste ano de 2022… Reformas e ampliações nas escolas foram cinco, o asfalto da rua São João, a entrega da primeira etapa do Centro de Convivência, poços artesianos e pavimentações nas comunidades rurais, enfim, nós como governo municipal conseguimos resgatar a credibilidade de uma cidade, a confiança de toda uma população que está enxergando o desenvolvimento do nosso município”, concluiu.

O gestor ainda destacou que todas as obras realizadas até o momento foram concluídas com recursos próprios e emendas parlamentares dos deputados Dr. Damião, Michel Henrique (eleito), Edna Henrique e do senador Veneziano Vital.

Elias ainda lembrou que, muito em breve uma das obras mais aguardadas da população, o mercado público municipal terá início, pois ainda está em fase de licitação.

O prefeito disse que a população pode esperar que mais obras e projetos ainda serão entregues e que até o final de seu mandato em 2024, Jacaraú será e continuará sendo uma cidade do futuro, do desenvolvimento.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram