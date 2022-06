Jacaraú realizará 3ª Feira de Negócios em parceria com o Sebrae.

Em parceria com o Sebrae, o governo municipal de Jacaraú vai realizar a 3ª Feira de Negócios em julho. As inscrições estão abertas e os interessados podem se inscrever durante os dias 21 e 22 de junho na Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano.

A feira é uma iniciativa do governo de Jacaraú em parceria com o Sebrae, que tem o objetivo de estimular e fomentar os pequenos empreendedores do município.

As inscrições serão para as áreas de cultura, gastronomia e arte, onde durante a feira será montado diversos stands para que os comerciantes possam divulgar e vender seus trabalhos.

3ª Edição da Feira

A feira de negócios chega a sua 3ª edição e na última vez que ocorreu em 2019 foi um sucesso de público, além de gerar uma maior visibilidade dos comerciantes locais.

A feira vai acontecer na Vila Junina. O evento faz parte da programação do Circuito Junino e Arraiá do Interior, onde estará ocorrendo também o festival de quadrilhas no mesmo local.

