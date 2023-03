Jacaraú realizou 6ª Conferência Municipal de Saúde

A secretaria municipal de saúde de Jacaraú em parceria com o governo municipal realizaram a 6ª Conferência Municipal de Saúde. Com o tema: “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia”.

Com o objetivo de avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para formulação da política de saúde, a conferência debateu diversos assuntos relacionados a saúde do município e a saúde nacional.

Durante o evento foram debatidos quatro eixos principais durante toda a conferência: 1 – O Brasil que temos, o Brasil que queremos; 2 – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; 3 – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; 4 – Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

A representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (COSEMS-PB) Maria Bernadete Freire Bento, participou da conferência com uma palestra, onde foi discutido políticas públicas para o SUS para melhorar a saúde do município.

De acordo com a secretária de saúde, Daniele Maciel, a conferência deve contribuir sobre um melhor entendimento das políticas públicas da saúde. “Estamos aqui para discutir políticas públicas para o SUS, juntos com quatro eixos para melhorar cada vez mais a saúde do nosso município. Hoje estamos com uma representante do COSEMS da Paraíba, apoiadora Bernadete, para dar apoio na palestra principal e falar mais sobre o SUS e da dinâmica para o nosso município. Trazendo sempre mais atualidades e universalidades para os nossos usuários”, comentou.

O prefeito Elias Costa e o vice Márcio Aurélio participaram da conferência e comentaram da importância de debater os avanços e desafios que o município de Jacaraú vem fazendo na saúde pública. “A saúde de nossa cidade vem avançando gradativamente, estamos conseguindo melhorar em nossos atendimentos, nas realizações de exames, no transporte, enfim, estamos tentando e conseguindo evoluir para que a população jacarauense possa usufruir do SUS, da saúde pública da melhor forma possível”, disse Elias.

