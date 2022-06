Jacaraú: Secretaria de Meio Ambiente realiza entrega de mudas de plantas nativas e frutíferas na feira livre.

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, foram entregues centenas de mudas de plantas nativas e frutíferas a população na feira livre deste domingo (12). As mudas entregues foram de ipê amarelo, ipê branco, ipê roxo, pés de caju, pés de acerola, pés de goiaba, pés de oliveira e pés de moringa. Além da entrega também de sabões ecológicos, que são produzidos pelo projeto reciclo.

As mudas foram doadas através de uma parceria do governo municipal com a Associação de Formação e Incentivo para o Nordeste Karente (AFINK), que fica localizada na Cidade de Araruna/PB que destinou 2 mil mudas de plantas para secretaria de Meio Ambiente.

O Projeto Muda – “Mude de Vida! Plante uma Árvore” desenvolvido pela ONG Afink tem distribuído por todo Estado da Paraíba mudas de diversas plantas nativas e frutíferas, tendo como objetivo despertar a preservação do meio ambiente e incentivar a consciência ecológica.

A distribuição de mudas é mais uma ação da Secretaria de Meio Ambiente, de grande valia, porque conscientiza a população, sobre a importância da preservação, o plantio, ou replantio de árvores” salientou o secretário de Meio Ambiente, Júnior de Jair.

Prefeitura de Jacaraú

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...